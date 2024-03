EU-Parlament beschließt AI-Act: Das erste KI-Gesetz der Welt

Es ist die weltweit erste staatliche Regulierung künstlicher Intelligenz - der "AI-Act" - das Gesetz der Europäischen Union zur Künstlichen Intelligenz (KI). Im Dezember hatten sich die Co-Gesetzgeber, die EU-Kommission, das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten, auf das Gesetz geeinigt. Nun gibt das EU-Parlament grünes Licht für schärfere KI-Regeln in der Europäischen Union. Die Parlamentarier stimmten am Mittwoch in Straßburg mehrheitlich für das Gesetz. Dies kann nun in Kraft treten. Es regelt, wofür KI in der EU verwendet werden darf und unter welchen Bedingungen.