Rekordgewinn bei Rüstungskonzern Rheinmetall

Rheinmetall erklärte am Donnerstag: "In Zeiten einer veränderten Bedrohungssituation in Europa steht der Konzern als Lieferant modernster Verteidigungstechnologie im Fokus des Kundeninteresses." Zahlreiche Großaufträge der Bundeswehr und anderer Streitkräfte seien unter Vertrag genommen worden, vor allem im Munitionsbereich, bei Gefechtsfahrzeugen und der Flugabwehr.