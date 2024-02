Rheinmetall: Demonstrationen gegen neue Munitionsfabrik

Das Unternehmen könne zudem noch mehr tun, falls die USA die Unterstützung reduzieren oder einstellen sollte. An einem neuen Standort in der Ukraine könne das Unternehmen in Zukunft "den Transportpanzer Fuchs und den Schützenpanzer Lynx herstellen, in einem dritten Schritt eventuell auch Kampfpanzer ", sagte Papperger: "Wir können unsere Produktion noch ausweiten - in der Ukraine wie in Deutschland."