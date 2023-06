Papperger: Ich bin mir nicht so sicher, dass die EU das nicht erreicht. Man will es ja erst aus den bestehenden Lagern nehmen, den Rest soll die Industrie füllen. Und wir haben unsere Kapazität auf 450.000 Artilleriegeschosse in diesem und 600.000 Geschosse im nächsten Jahr aufgebaut. Von daher denke ich, dass wir in Europa durchaus in der Lage sind, eine Million Schuss Artillerie zu liefern.