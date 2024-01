Konferenz zur Zeitenwende: Einiges angestoßen, mehr zu tun

Zwei Jahre Zeitenwende, viel sei geschafft, so stellen es die Tagungsteilnehmer von Bundesregierung und Beschaffungsamt dar. "Wir haben stark gearbeitet, um die Beschaffung zu beschleunigen", ruft der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium (BMVg), Thomas Hitschler in den Saal.

Beschaffungsprozess vereinfacht

60 Prozent des Sondervermögens für die Bundeswehr seien bereits unter Vertrag. Er verweist auf 55 25-Millionen-Euro-Vorlagen - also die Großprojekte, bei denen das Parlament vorab zustimmen muss - die im vergangenen Jahr im Haushaltsausschuss des Bundestages eingebracht worden seien. An die 100 sollen es in 2024 werden.

Und: Wollte man früher 3.000 LKW kaufen, musste man drei Vergabeverfahren durchlaufen, heute könne das Amt direkt 3.000 Stück kaufen. Das Ziel, das Minister Boris Pistorius ausgegeben habe - Tempo, Zeit als der wichtigste Faktor bei der Beschaffung - sei angekommen in ihrer Behörde und den rund 6.000 Mitarbeitern. Das allerdings ändere nichts - diese Anmerkung kann sich die Präsidentin nicht verkneifen - an den langen Lieferzeiten der Industrie.

Industrie vermisst Planbarkeit

Aber genug Grundverständnis für die Bedürfnisse der Industrie sei noch nicht entstanden, so Thomas Gottschild vom Rüstungsunternehmen MBDA. Da sei noch mehr nötig, um Deutschland kriegstüchtig zu machen. Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall klagt, stets in Vorleistung zu gehen, könne sich kein Unternehmen leisten. Er hätte beispielsweise einmal militärische LKW vorfinanziert, die dann aber von der Bundeswehr nicht abgenommen worden wären.

Tempo ist nichts ohne Geld

Mölling: Verantwortungsverweigerung der Regierung

Gerhartz: Alle müssen sich zusammenraufen

Sie erfuhr die volle Ablehnung, nach wie vor wolle kaum jemand in "irgendwas mit Rüstung" investieren. Das mache es insbesondere Mittelständlern schwer, an Kapital zu kommen. Die Finanzwirtschaft habe noch nicht verstanden, was Zeitenwende bedeute, so Wiegand.