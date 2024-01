Rechnungshof: Neues Bundeswehr-Gewehr womöglich ungeeignet

In einem ZDFheute vorliegenden internen Bericht an den Bundestag heißt es, das in der Bundeswehr für Beschaffung zuständige Amt (BAAINBw) in Koblenz habe wichtige Schießtests nachlässig durchgeführt. Etwa sei Prüfern erlaubt worden, zivile Munition anstelle von Gefechtsmunition zu verwenden. Das Beschaffungsamt habe so "die Nachweispflichten des Waffenherstellers zum Nachteil der Bundeswehr vereinfacht", beklagt der Bundesrechnungshof.