Wissing verteidigt FDP-Blockade von EU-Gesetzen

Im Rat der EU-Länder sind am Freitag in Brüssel Abstimmungen über das umstrittene Lieferkettengesetz und strengere Klimaziele für Lkw angesetzt. Die Mehrheit für die beiden Vorhaben wackelt, weil die FDP die deutsche Zustimmung blockieren will. Beide Gesetzestexte sind bereits fertig ausgehandelt, die Zustimmung der Mitgliedstaaten gilt eigentlich als Formalie.