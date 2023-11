Industriestrompreis: Scholz weiterhin skeptisch

Die Bundesregierung habe gerade die Haushaltsplanung 2024 auf den Weg gebracht . Deshalb müsse "natürlich" zu jeder Diskussion gehören, wo man Milliarden wegnehmen wolle, um sie etwa in den Industriestrompreis zu stecken. Deshalb werde in der Ampel an dem Thema "weiter rumgehämmert und rumgeschraubt".