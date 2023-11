Ukraine-Krieg: Wenn verschleppte Kinder zurückkehren

19.546 aus der Ukraine verschleppte Kinder - wir begleiten einige bei der Rückkehr aus Russland. Mehr dazu im Video. 13.09.2023 | 7:10 min

Es ist eine geheime Mission, die Mariam Lambert seit Monaten vorbereitet hat. Vier Mütter sollen in dieser Nacht an der ukrainisch-polnischen Grenze ihre Kinder zurück bekommen. Svitlana Rjabzeva hat ihre achtjährige Tochter und ihren neunjährigen Sohn seit einem Jahr nicht mehr gesehen.

Russische Invasion: Kinder aus der Schule verschleppt

Während die russische Armee ihre Heimatstadt Kupjansk besetzte, wollte sie ihre Kinder von der Schule abholen.

Als ich dort ankam, sagte man mir, man hat sie mit nach Russland genommen. Svitlana Rjabzeva

Der 40-Jährigen treten kurz die Tränen in die Augen, doch dann fasst sie sich wieder, sie will jetzt stark sein. Und dann, nach knapp einer Stunde bangen Wartens ist es endlich so weit: Zuerst kommt Sascha über die Straße gelaufen, dann Angelina, wortlos schmiegen sie sich in die Arme ihrer Mutter.

Wenig später, auf dem Weg nach Kiew sendet Mariam Lambert über ihr Smartphone eine Nachricht in die Welt:

"Das ist ein wichtiger Tag für uns, wir haben endlich ein Ergebnis unserer Zusammenarbeit erzielt und vier Kinder aus Russland zurück gebracht. Alle vier haben unterschiedliche Geschichten, aber dies ist die Realität, das ist keine Propaganda!"

Nordkoreas Machthaber Kim und der russische Präsident Putin haben sich getroffen. Die Hintergründe. 13.09.2023 | 1:37 min

Organisation holt ukrainische Kinder geheim zurück

Mit ihrer Organisation "Bring the kids back to Ukraine" versucht sie seit Juni in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung verschleppte Kinder zurückzuholen. Wie genau sie vorgehen, das muss geheim bleiben, um nicht künftige Rückführungen zu gefährden. Doch so viel verrät sie:

Wir schauen uns russische soziale Netze an, dort wimmelt es von Aufnahmen von ukrainischen Kindern. Wenn die Eltern bei den ukrainischen Behörden die Entführung gemeldet haben, dann kann es gelingen, den Aufenthaltsort festzustellen. Mariam Lambert, "Bring the kids back to Ukraine"

Das russische Staatsfernsehen berichtet regelmässig über ukrainische Kinder, die man angeblich gerettet habe. Die Regierung spricht offiziell davon, dass man seit 2014 mehr als 700.000 Kinder und Jugendliche ins Land geholt habe.

In Cherson verschwinden Kinder. Auch in anderen Orten der Ukraine werden Kinder vermisst. "ZDFzoom" zeigt, wie Russland viele von ihnen verschleppt hat und welche Strategie Putin damit verfolgt. 23.02.2023 | 43:59 min

Ukrainischer Kinderbeauftragter: Russland will Erinnerungen löschen

Ziel sei es, die Kinder zu Russen zu erziehen, indem man sie in russische Familien zur Adoption gebe oder in Kinderheimen unterbringe, erklärt der ukrainische Kinderbeauftragte Dmytro Lubenez. "Man will ihre Erinnerungen löschen, sagt ihnen, dass sie immer schon Russen waren, das Russisch ihre Sprache sei, dass es die Ukraine nie gegeben habe."

Russlands Kinderbeauftragte Maria Lvova Belowa organisiert im Auftrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Umerziehungsprogramme. Sie selbst habe einen kleinen Jungen aus Mariupol adoptiert und vor den Grauen des Krieges gerettet, erklärt sie öffentlich.

Der internationale Strafgerichtshof in den Haag hat im März wegen der illegalen Verschleppung ukrainischer Kinder Haftbefehl gegen Putin und Lvova-Belowa erlassen.

Zerrissene Familien, zerstörte Schulen - der Krieg hat auch vielen Kindern Leid gebracht. 22.02.2023 | 2:08 min

Laut Ukraine bislang erst 386 Kinder zurückgekehrt

Svitlana Rjabzeva weiß, es wird lange dauern, bis ihre Kinder und auch sie selbst das Erlebte verarbeiten können.

Manchmal, wenn ich sie etwas über Russland frage, werden sie nervös, und wollen nichts erzählen, irgendetwas stört sie. Sie haben gesagt, dass ich ihnen sehr gefehlt habe. Svitlana Rjabzeva

Russland müsse bestraft werden für das, was man ihnen angetan habe. Ein Jahr lang wurden Angelina und Sascha in einem Internat in Luhansk festgehalten. Mariam Lambert erklärt:

Bis zuletzt hatte ihre Mutter keine Ahnung, wo sie sich aufhalten, es gab bis zum Sommer keinerlei Verbindung. Mariam Lambert, "Bring the kids back to Ukraine"

Mit ihrer Organisation will sie sich nicht nur für die weitere Rückführung verschleppter Kinder einsetzen, sie fordert auch, dass europäische Regierungen ihren Druck auf Russland verstärken müssten.

386 Kinder konnten bislang erst zurück gebracht werden, berichtet Dmytro Lubenez und gleichzeitig würden weiterhin systematisch Kinder verschleppt.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: