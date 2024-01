Brasilien: Warum sich Wähler wie Fußballfans verhalten

Die große Mehrheit der Brasilianer verurteilt, was am 8. Januar geschehen ist - selbst unter den Wählern Bolsonaros. Das ist interessant, denn wenn wir uns die Reaktionen in den USA nach dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 anschauen, sehen wir, dass die Ablehnung mit der Zeit nachgelassen hat, dass das Geschehene relativiert wurde. In Brasilien passiert das nicht und das ist eine gute Nachricht. Das dürfte daran liegen, dass die Täter sehr schnell festgenommen und verurteilt wurden.