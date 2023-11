In diesem ausgetrockneten Flussbett, in dem die sonst schwimmenden Häuser und Boote nun wie fallen gelassenes Spielzeug auf der Erde stehen, ist auch Waldemar Ferreira unterwegs. Der muskulöse 74-Jährige arbeitet an seinem Brunnen, den er mitten im Flussbett graben muss, um an Wasser zu kommen. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt er mit einem resignierten Schmunzeln. Er ist überzeugt, je weiter der Amazonaswald abgeholzt wird, desto schwieriger wird es. Die Dürre würde jedes Mal zunehmen.