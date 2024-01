Luftabwehr: Der Ukraine gehen die Raketen aus

Nordkorea liefert auch Raketen an Russland

Kiew wurde Anfang Januar Ziel eines schweren russischen Raketen- und Drohnenangriffs. Auch Charkiw wurde angegriffen. 02.01.2024 | 1:52 min

Der Ukraine fehlen Flugabwehrraketen

Kostenlose Trainingscamps, umfassende Werbekampagnen: Die Ukraine ringt um Ersatz für gefallene Soldaten. Doch viele junge Ukrainer fürchten sich vor einem Einsatz. 06.01.2024 | 2:47 min

Russische Vorstöße wenig erfolgreich

Den russischen Truppen gelang es, in Richtung Kupjansk im Gebiet Charkiw vorzurücken. Die Kämpfe haben den äußersten Rand des Dorfes Synkiwka erreicht. Sollte die Siedlung fallen, könnten die russischen Truppen auf die Stadt Kupjansk vorrücken, auch wenn das Gelände in dieser Richtung äußerst kompliziert ist.

Sowohl in Bachmut als auch in Awdijiwka kam es zu schweren Kämpfen . Bei Awdijiwka versuchten die Russen mehrere kleinere Angriffe, die jedoch alle von der Ukraine zurückgeschlagen wurden. Die Verluste auf russischer Seite sind extrem hoch, während die russische Artillerie die ukrainischen Stellungen ständig unter Beschuss nimmt.

An den Weihnachtsfeiertagen in Russland empfing Präsident Putin Angehörige gefallener Soldaten. Dieses Jahr ließ er keine Feuerpause über die Feiertage ausrufen. 07.01.2024 | 1:23 min

Einem Bericht der "New York Times" zufolge sind etwa 70 Prozent aller ukrainischen Verluste, einschließlich der Toten und Verwundeten, auf russische Artillerie- und MLRS-Schläge zurückzuführen. MLRS steht für Multiple Launch Rocket System, also ein Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem.

Bei Krynky, am linken Ufer des Flusses Dnipro, fanden schwere Kämpfe statt. Die Russen starteten mehrere Bodenangriffe gegen die ukrainischen Stellungen in der Hoffnung, die Verteidiger zu vertreiben. Alle Angriffe scheiterten jedoch im Feuer der ukrainischen Präzisionsartillerie und Drohnenangriffe. Die russischen Truppen erlitten schwere Verluste sowohl an Personal als auch an Ausrüstung.