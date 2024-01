Bauernproteste: Scholz umgeht Auftritt bei Kundgebung

Olaf Scholz nimmt an der Eröffnungsfeier eines neuen ICE-Werks der Deutschen Bahn in Cottbus teil. Der offenen Bühne einer Veranstaltung von Landwirten blieb er hingegen fern. 11.01.2024 | 1:33 min

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) hat angesichts der massiven Proteste von Landwirten mit Vertretern der Branche gesprochen. Einen Auftritt bei einer Kundgebung des brandenburgischen Landesbauernverbands in Cottbus an diesem Donnerstag vermied er jedoch. Die Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen

Gerade in Sachsen versuchen politische Akteure, teils aus dem rechtsextremen Spektrum, die Bauernproteste für sich zu nutzen.

Weiter Zorn auf Sparpläne der Regierung

Großdemo am Montag in Berlin: Auch Dehoga dabei

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat deshalb zu einer Protestwoche aufgerufen, die am Montag begonnen hatte. Mit Trecker-Konvois und Blockadeaktionen machen Landwirtinnen und Landwirte seitdem ihrem Unmut Luft. Am Donnerstag gab es größere Trecker-Demonstrationen etwa in Münster, Cuxhaven und Kiel. In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Landwirte erneut mehrere Autobahnauffahrten.