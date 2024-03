Raketen auf Kiew: Mindestens zwei Verletzte

Zwei ballistische Raketen seien über Kiew abgeschossen worden, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Der US-Botschafterin Bridget Brink zufolge griff Russland mit Hyperschallraketen an. "In den letzten fünf Tagen hat Russland Hunderte von Raketen und Drohnen gegen einen souveränen Staat eingesetzt", sagte sie.

Klitschko: Begeben Sie sich in Schutzräume

Mindestens fünf Explosionen waren am Montag gegen 10.30 Uhr in Kiew zu hören. Kurz zuvor habe es Luftalarm gegeben, berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP. "Explosionen in Kiew. Begeben Sie sich sofort in Schutzräume", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko in Onlinediensten. Rettungskräfte seien in drei Stadtbezirke unterwegs, ergänzte er.