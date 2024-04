Charkiw: Tote und Verletzte durch Raketen und Drohnen

Durch neue russische Drohnen- und Raketenangriffe sind in der Nacht vor allem in der nordostukrainischen Millionenstadt Charkiw Menschen getroffen worden. "Insgesamt wurden elf Menschen verletzt, sechs Personen wurden getötet", teilte der Militärgouverneur Oleh Synjehubow am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit.