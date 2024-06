UNHCR-Bericht: Zahl weltweiter Flüchtlinge auf Rekordhoch

Die Zahl der Menschen, die durch Konflikte und Gewalt aus ihrem Zuhause vertrieben werden, ist 2023 zum zwölften Mal in Folge gestiegen.

Gründe dafür sind dem Bericht zufolge Verfolgung, Konflikte, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und "Ereignisse, die die öffentliche Ordnung gravierend stören". Mehr als die Hälfte, nämlich 68 Millionen der 117 Millionen Vertriebenen, sind demnach Binnenflüchtlinge, bleiben also in ihrem Heimatland.

3,6 Millionen neue Asylanträge weltweit

2023 wurden weltweit 3,6 Millionen neue Asylanträge gestellt - ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten davon entfielen mit 1,2 Millionen Anträgen auf die USA . In Deutschland wurden demnach im letzten Jahr die zweitmeisten neuen Asylanträge gestellt, nämlich 329.100.

Zum Vergleich: 2022 waren es in den USA noch 730.400 neue Asylanträge und in Deutschland 217.800. Auf Platz 3 und 4 liegen 2023 Ägypten (183.100 neue Anträge) und Spanien (146.800 neue Anträge).

Kaum ein Thema spaltet Europa so sehr, wie die Migration. Seit der Flüchtlingskrise 2015 hat sich die Haltung geändert: von der Willkommenskultur zur Abschottungspolitik.

Generell flieht die Mehrheit der Schutzsuchenden laut dem Bericht in die jeweiligen Nachbarländer. 69 Prozent der Flüchtlinge leben demzufolge in jeweils an ihr Herkunftsland angrenzenden Staaten.