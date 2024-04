Gauck: Zuwanderung begrenzen, um AfD-Erfolg einzudämmen

Gauck plädiert dafür, "an einem Punkt, der uns als humane Menschen unangenehm" sei, "Handlungsfähigkeit an den Tag zu legen". Das heißt für ihn im Klartext: Zuwanderung zu begrenzen. Eine strenge Einwanderungspolitik als Antwort auf die AfD

Beispiel Dänemark: Strengeres Asylrecht

Wie es beispielhaft gehen könne, zeige sich in Dänemark . "Die dänischen Sozialdemokraten haben über Abgrenzung und ein Zuwanderungsstopp gesprochen. Plötzlich war eine Wählerschaft wieder zurückgekommen zur Sozialdemokratie und die Nationalpopulisten waren unter fünf Prozent", so Gauck.

Gauck: "Begrenzung klingt zunächst unmenschlich"

Berühmter Satz in Opposition zur Kanzlerin

Endliche Möglichkeiten spricht zu der Zeit kaum eine prominente, ausgeruhte politische Stimme an in einem Deutschland, in dem Flüchtlinge euphorisch an Bahnhöfen begrüßt werden.