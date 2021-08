Olaf Scholz: Unterschätzt werden als System

In der Corona-Pandemie generiert der Finanzminister schier unglaubliche Summen. Deutschland kommt besser durch die Krise als andere Länder. Dafür wird auch die heilige Kuh der schwarzen Null geschlachtet. Er nutzt aber auch die Zeit, um die Finanzpolitik auf europäischer Ebene grundsätzlich zu verändern: Europa nimmt in der Pandemie gemeinsame Schulden auf und gibt Zuschüsse an bedürftige Staaten.