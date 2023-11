Notstand auf Lampedusa: Flüchtlinge aufs Festland gebracht

Das Erstaufnahmelager ist extrem überlastet. Die Stimmung ist aufgeheizt. 15.09.2023 | 2:22 min

Nach der Ankunft Tausender Migranten auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa bringen die italienischen Behörden Flüchtlinge nach Sizilien und auf das Festland. Das Italienische Rote Kreuz erklärte am Freitag, 700 Menschen seien bereits von der Insel gebracht worden.

Im Laufe des Tages sollten demnach weitere 2.500 Menschen Lampedusa verlassen. Die Bundesregierung hält vorerst an der Aussetzung der freiwilligen Aufnahme von Migranten aus Italien fest.

Lampedusa: 7.000 Geflüchtete an einem Tag angekommen

Die italienischen Behörden stellten unter anderem eine Patrouillenboot der Marine und Fähren bereit, um die Flüchtlinge nach Sizilien oder auf das Festland zu bringen. Männer, Frauen und Kinder standen in langen Schlangen, um in Busse und Kleintransporter in Richtung des Hafens von Lampedusa zu steigen.