Hessen-Wahl: SPD kommt auf schlechtestes Wahlergebnis

Bei der Landtagswahl in Hessen wird die CDU mit großem Abstand stärkste Partei. Grüne, SPD und FDP haben im Vergleich zu 2018 Verluste. Die AfD legt zu und kommt auf ihr bestes Ergebnis im Westen. Die Linke schafft den erneuten Einzug nicht und wird künftig in keinem westdeutschen Flächenland auf Landesebene mehr vertreten sein, die Freien Wähler scheitern ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde.