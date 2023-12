Hessen: SPD und CDU unterzeichnen Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag in Hessen steht. Auf den Parteitagen von CDU und SPD stimmte die große Mehrheit jeweils dafür. Damit kann der Vertrag bereits am Montag unterzeichnet werden. 16.12.2023 | 0:17 min

Regierungsprogramm für Hessen bis 2029 beschlossen

Innerhalb der SPD auch viel Kritik am Koalitionsvertrag

Bei dem SPD-Parteitag wurde gleichwohl viel Kritik an dem Vertrag laut, zum Beispiel ebenfalls wegen enger Leitplanken für die Migration oder auch aufgrund des geplanten Verbots von Gender-Sonderzeichen an Schulen und in Unis.

Bei der Landtagswahl am 8. Oktober hatten die Sozialdemokraten 15,1 Prozent der Stimmen bekommen, die CDU mit 34,6 Prozent mehr als doppelt so viele. Der neue Landtag in Wiesbaden konstituiert sich am 18. Januar. In den zurückliegenden rund zehn Jahren war Hessen von einer schwarz-grünen Koalition regiert worden.