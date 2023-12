Koalitionsvertrag steht: Einigung bei CDU und SPD in Hessen

Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben sich CDU und SPD auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Der Entwurf des Vertrags soll den Parteigremien am Samstag zur Abstimmung vorgelegt werden, wie eine CDU-Sprecherin sagte.

Bei der CDU entscheidet in Frankfurt am Main der sogenannte Landesausschuss - ein kleiner Parteitag - über das neue Bündnis, bei der SPD ein außerordentlicher Landesparteitag in Groß-Umstadt. Am Montag könnte der Koalitionsvertrag unterschrieben werden.