Wahl in Hessen: Das sind die Spitzenkandidaten

Boris Rhein, Nancy Faeser, Tarek Al-Wazir: Diese Namen der Spitzenkandidaten zur Wahl in Hessen sind sicher vielen bekannt. Wer zudem für die AfD, FDP und die Linke antritt.

Am 08. Oktober 2023 wählt Hessen einen neuen Landtag. Andreas Wunn ist live vor Ort im Gespräch mit den Spitzenkandidaten. 04.10.2023 | 68:00 min

Ein Überblick vor der Wahl in Hessen über die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der derzeit im hessischen Landtag vertretenen Parteien:

Boris Rhein (51), CDU

"Wenn wir die Außengrenzen Europas nicht mehr schützen können, dann müssen wir leider die Binnengrenzen schützen", so Boris Rhein, CDU-Spitzenkandidat in Hessen, zur Migrationsdebatte. 04.10.2023 | 8:55 min

Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein will bei der Landtagswahl am 8. Oktober sein Amt verteidigen. Zum ersten Mal. Erst im Frühling 2022 ist er während der laufenden Wahlperiode Regierungschef geworden, als Nachfolger von Volker Bouffier ( CDU ). Zuvor war der heute 51-jährige Rhein Landtagspräsident gewesen, mit einem oft ausgleichenden Auftreten und viel Ironie.

In seiner Politkarriere hat der Jurist Höhen und Tiefen erlebt. Nach einem steilen CDU-internen Aufstieg bis in die Landesregierung unterlag der damals 40-jährige Innenminister 2012 bei der Stichwahl um den Frankfurter Oberbürgermeisterposten dem SPD-Mann Peter Feldmann - für viele überraschend. Aber Rhein rappelte sich auf: 2014 gelangte er als Wissenschaftsminister in Hessens erste schwarz-grüne Landesregierung, 2019 rückte er an die Spitze des Landtags.

Der waschechte Frankfurter mit dem hessischen Zungenschlag war schon mit 27 Jahren ins Landesparlament gewählt worden. Sieben Jahre später kehrte er als Rechtsdezernent zur Stadt Frankfurt zurück. 2009 wurde Rhein Staatssekretär im Innenministerium - und später Ressortchef. Rhein kann auf Menschen zugehen - und auch zuhören. Vor allem als Innenminister profilierte er sich als Kämpfer für Recht und Ordnung, gilt inzwischen als Landesvater, aber auch als guter Vermittler. Mit den Grünen hat er bislang meist relativ geräuschlos regiert.

Boris Rhein ist mit Tanja Raab-Rhein, einer Richterin, verheiratet. Das am selben Tag geborene Paar lernte sich vor rund drei Jahrzehnten beim Jurastudium in Frankfurt kennen. Heute hat es zwei Söhne. Die Familie wohnt in Frankfurt.

Nancy Faeser (53), SPD

"Wir müssen auch die Zugänge der irregulären Migration begrenzen, das hilft den Kommunen am meisten und europäisch dann dauerhaft", so Nancy Faeser, SPD-Spitzenkandidatin in Hessen. 04.10.2023 | 12:48 min

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist das prominente Gesicht der Hessen-SPD. Die 53-jährige Juristin ist im persönlichen Gespräch zugewandt - und oft gut gelaunt. Auf ihrer politischen Karriere von der Kommunalpolitik im Taunus über den hessischen Landtag bis nach Berlin hat sie sich ihr freundliches, emphatisches Wesen bewahrt.

Aber die 53-Jährige kann auch anders als fröhlich: Als Oppositionsführerin im Landtag zeigte sich die Innenexpertin oft angriffslustig und scharfzüngig - aber nie persönlich verletzend. Mitten im Landtagswahlkampf holte die Bundesministerin zuletzt eine Affäre um die Entlassung eines Behördenleiters ein.

Zudem monierten politische Konkurrenten ihre Ankündigung, sich bei einer Wahlniederlage in Hessen nicht auf die Oppositionsbank in Wiesbaden zu setzen, sondern Bundesinnenministerin zu bleiben. Die Spitzenkandidatin der SPD sei nicht mit vollem Herzen bei der Sache und halte sich ein Hintertürchen offen, heißt es. Faeser weist diese Vorwürfe von sich.

Die 53-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren SPD-Mitglied, 2003 wurde sie erstmals in den hessischen Landtag gewählt. Mit der Vereidigung als Bundesministerin legte sie das Mandat nieder.

Die hessische SPD-Chefin wurde in Bad Soden am Taunus geboren und lebt mit ihrer Familie im nahe gelegenen Schwalbach. Nach dem Jura-Studium in Frankfurt arbeitete sie unter anderem bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Faeser ist verheiratet und hat einen Sohn.

Tarek Al-Wazir (52), Grüne

Gegen den Fachkräftemangel würde helfen, junge Leute dafür zu begeistern, „berufliche Ausbildung als Weg für sich zu entdecken“, so Tarek Al-Wazir, Spitzenkandidat B'90/Grüne. 04.10.2023 | 7:45 min

Minister Tarek Al-Wazir, dessen arabischer Nachname "Der Minister" heißt, will erster grüner Regierungschef von Hessen werden. Derzeit ist der 52-Jährige Superminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen in Hessen. Schon seit fast einem Jahrzehnt sitzt er hier mit der CDU auf der Regierungsbank. Jetzt greift Al-Wazir selbst nach dem Amt des Ministerpräsidenten.

Der Vizeregierungschef ist 1971 in Offenbach am Main als Sohn einer deutschen Mutter und eines jemenitischen Vaters zur Welt gekommen. Bis heute lebt Al-Wazir in dieser Stadt mit rund 160 Nationen. Auch seine Frau Bushra hat jemenitische Wurzeln. Das Paar hat zwei Söhne. Der studierte Politologe Al-Wazir zählt zu Hessens beliebtesten Politikern.

Al-Wazir ist kein Parteilinker, sondern Pragmatiker, selbstbewusst und redegewandt. Der Politiker führte die Grünen 2014 in das erste schwarz-grüne Regierungsbündnis eines Flächenlandes. Mit der CDU regierte er meist relativ geräuschlos.

Angela Dorn (41), Grüne

Angela Dorn steht bei den Grünen formal auf Platz 1 der Landesliste zur Landtagswahl. Quelle: dpa

Angela Dorn ist neben Tarek Al-Wazir Spitzenkandidatin der hessischen Grünen und steht formal auf Platz 1 der Landesliste. Die 41 Jahre alte Diplom-Psychologin ist seit 2019 hessische Wissenschaftsministerin. Zuvor saß sie bereits seit 2009 für die Grünen im Landtag. Von 2017 bis 2019 war sie Co-Landesvorsitzende ihrer Partei. Dorn ist verheiratet und hat drei Kinder.

Robert Lambrou (56), AfD

Es brauche eine "neue Entschlossenheit", „hier fehlt der politische Wille“, so Robert Lambrou, AfD-Spitzenkandidat in Hessen, zur Migrationsdebatte. „Wir müssen über Rahmenbedingungen sprechen". 04.10.2023 | 8:01 min

Robert Lambrou ist AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag und das bekannteste Gesicht der Partei in Hessen. Der 56 Jahre alte Co-Parteisprecher stammt aus Münster, hat einen griechischen Vater und eine deutsche Mutter. Der Diplomkaufmann ist verheiratet und war vor seinem Eintritt in die AfD kurzzeitig auch SPD-Mitglied.

Stefan Naas (49), FDP

"Wir wollen dafür sorgen, dass das Bauen insgesamt einfacher wird" erklärt Stefan Naas, Spitzenkandidat der FDP in Hessen. "Wir wollen insgesamt mehr Wohnungen schaffen." 04.10.2023 | 8:21 min

Stefan Naas sitzt seit 2019 für die Liberalen im Landtag und ist unter anderem wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Der 49-Jährige aus Steinbach im Hochtaunuskreis trat 1992 in die FDP ein und ist seitdem kommunalpolitisch aktiv. Der gelernte Bankkaufmann studierte Jura und arbeitete unter anderem im hessischen Wirtschaftsministerium. Er ist Vater einer Tochter.

Elisabeth Kula (33) und Jan Schalauske (42), Linke

Elisabeth Kula, Spitzenkandidatin Die Linke in Hessen, plädiert dafür, es "nicht immer nur als Defizit wahrzunehmen, dass Geflüchtete zu uns kommen, sondern vielleicht auch als Chance". 04.10.2023 | 7:21 min

Elisabeth Kula ist seit 2021 Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, gemeinsam mit dem zweiten Spitzenkandidaten Jan Schalauske. Die 33-jährige verheiratete Politikwissenschaftlerin ist Sprecherin ihrer Fraktion für Jugend, Schule und Bildung.

Jan Schalauske (Die Linke) Quelle: dpa