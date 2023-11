Vor Hessen-Wahl: Bei der Bildung drückt der Schuh besonders

Das Kneipenpublikum entscheidet, welches Thema am drängendsten ist. Jeder hat eine Stimme für ein Thema. Bei der Kneipenwahl zur Wahl in Hessen gewinnt am Ende Emma, die Schülerin: Die Mehrheit findet, das drängendste Problem in Hessen sind Bildung und Schule. Das zeigt auch das aktuelle ZDF-Politbarometer