Rund 4,3 Millionen Menschen sind für den 8. Oktober zur Landtagswahl in Hessen aufgerufen. Sie bestimmen darüber, ob Boris Rhein ( CDU ) weiter Ministerpräsident bleiben darf. Er hat das Amt während der Legislaturperiode im Sommer 2022 von Volker Bouffier übernommen. Den Posten streitig machen ihm Nancy Faeser , Spitzenkandidatin der SPD und derzeit Bundesinnenministerin, sowie Tarek Al-Wazir ( Grüne ), derzeitiger Wirtschaftsminister in der schwarz-grünen Koalition in Hessen und stellvertretender Ministerpräsident.

Am 8. Oktober wählt Hessen. In Umfragen lag Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zuletzt klar vor seinen beiden Herausforderern Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Grüne). 26.08.2023 | 4:03 min

Bildung, Grundsteuer, Pflegegeld als Themen im Wahl-O-Mat

Der Wahl-O-Mat deckt mit seinen Thesen wie immer eine breite Themenpalette ab. Die Grundsteuer und ein Höchstsatz für Kommunen wird angesprochen, ebenso eine Ausweitung des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen und ein Zuschuss des Landes zum Pflegegeld für pflegende Angehörige . Weiteres Thema: die Begrenzung der Zahl der Wölfe in Hessen.

Beim Thema Bildung geht es zum einen um eine Beibehaltung des dreigliedrigen Schulsystems aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium, zum anderen um Deutschtests von Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bevor sie am Regelunterricht teilnehmen dürfen. Auch zum Thema Wählen mit 16 und einer Ausbildungsplatzabgabe, wenn Betriebe nicht ausbilden , mussten die Parteien in Hessen ihre Positionen darlegen.

38 Thesen: Parteien reagieren mit ihren Positionen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat wurden den Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantwortet haben. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. In Hessen haben alle 21 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.