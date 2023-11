Fall Schönbohm im Bundestag: Was an Faeser hängen bleibt

Ministerin Faeser beantwortet im Innenausschuss die Fragen zur Affäre Schönbohm. Dabei weist sie die Vorwürfe der Opposition, den EX-BSI-Chef zu Unrecht versetzt zu haben zurück. 20.09.2023 | 1:38 min

"Für mich ist es mit dem heutigen Tag beendet.“ Bundesinnenministerin Nancy Faese r lächelt in die Kameras, dreht sich um und eilt davon. Drei Stunden hat sie dem Innenausschuss des Bundestages hinter verschlossenen Türen zur Causa Schönbohm Fragen beantwortet.

Nicht alle ausreichend, sagt hinterher die Opposition. Absolut ausreichend, sagt ihre eigene Partei, die SPD. So naja, finden die Koalitionspartner FDP und Grüne.

Was bleibt von der Entlassung des ehemaligen Chefs des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an der Ministerin hängen?