Umstrittene Entlassung: Faeser soll vor BSI-Ausschuss

Faeser nahm allerdings nicht an der Sitzung teil - sie ließ sich von einer Parlamentarischen Staatssekretärin vertreten, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Am frühen Nachmittag wird Faeser zur Debatte über den Etat ihres Ressorts im Plenum des Bundestags erwartet.

Faeser-Absage löst Empörung aus

Die Ministerin, die als SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen antritt, sollte deshalb bereits am Dienstag im Innenausschuss zu ihrem Vorgehen befragt werden, sagte ihre Teilnahme an der Sitzung allerdings ab. Bei der Opposition stieß dies vor allem deshalb auf Kritik, weil Faeser der Deutschen Presse-Agentur noch am Vormittag ein Interview gab.