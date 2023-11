Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein hat sich von der Wortwahl seines Parteichefs Friedrich Merz über die Gesundheitsversorgung abgelehnter Asylbewerber distanziert. Der Spitzenkandidat sagte am Montag in einer Fernsehdebatte ("Triell") des Hessischen Rundfunks:

Über die angesprochenen Themen sollte allerdings "auch in der Mitte der Gesellschaft" debattiert werden, "damit sie eben nicht an den rechten Rändern diskutiert werden". Merz hatte im Fernsehsender der "Welt" gesagt, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und nähmen so Deutschen die Zahnarzt-Termine weg.