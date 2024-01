Hessen: CDU-Politker Rhein als Ministerpräsident bestätigt

In Hessen ist Ministerpräsident Boris Rhein ( CDU ) im Amt bestätigt worden. Für den 52-Jährigen stimmten am Donnerstag im Wiesbadener Landtag 76 der 133 Abgeordneten, 56 stimmten gegen ihn. Enthaltungen gab es nicht, eine Stimme war ungültig. Rhein steht damit künftig an der Spitze einer Koalition mit der SPD