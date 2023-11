Das steckt hinter dem "Hammerskins"-Verbot

Die Neonazi-Vereinigung "Hammerskins Deutschland" und die Teilorganisation "Crew 38" wurden verboten, in mehreren Bundesländern gab es Razzien. 19.09.2023 | 1:28 min

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den rechtsextremistischen Verein "Hammerskins Deutschland" sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation "Crew 38" verboten. Wie das Ministerium mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am frühen Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in diesen zehn Bundesländern:

Was wurde bei den Razzien gefunden?

Warum wurde die Gruppe verboten?

Mit diesem Verbot beenden wir in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung.

Was sind die "Hammerskins" für eine Gruppe?

Die Neonazi-Gruppe ist nach Angaben des Innenministeriums ein Ableger der im Jahr 1988 in den USA gegründeten "Hammerskins Nation". Zu den rechtsextremistischen Vereinigungen, die in den vergangenen Jahren verboten wurden, zählen unter anderem "Combat 18" und "Nordadler". Laut Ministerium ist es das 20. Verbot einer rechtsextremistischen Vereinigung durch das Bundesinnenministerium.

Welche Rolle spielen Vereinigungen wie die "Hammerskins" bei der Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut?

Die Außenwirkung der "Hammerskins" sei eher gering, ordnet Extremismusexperte Felix Neumann im Interview mit dem ZDF Hauptstadtstudio ein. Das liege daran, "dass es eine Art elitäres Verhältnis in dieser Organisation gibt und man auch gar nicht so stark nach außen wirken möchte".

Anders sieht das natürlich aus, wenn man sich die Organisation nach innen anschaut - die rechte Szene. Da spielen die Hammerskins natürlich eine zentrale Rolle, was die Verbreitung von rechtem Gedankengut angeht.

Die "Hammerskins" waren insbesondere auf Rechts-Rock-Konzerten präsent. Welchen Einfluss kann das haben?

Rechtsrock-Konzerte haben auf junge Menschen einen großen Einfluss, so Neumann. Denn auf Konzerten könnten die Fans sich austauschen und Merchandise wie Hoodies kaufen. Dadurch entwickle sich ein starkes Identitätsgefühl, erklärt Neumann.

Und das ist die Einstiegstür in den Extremismus, was die Hammerskins durch die Organisation nicht nur von Musikevents, sondern auch Kampfsportevents erzeugen wollen.

Welche Rolle spielt das Verbot?

Das Verbot der "Hammerskins" ist laut Extremismusexperte Neumann zentral. Weil "der juristische Rahmen geschaffen werden muss, damit weitere Maßnahmen ergriffen werden können." Nur deshalb konnten die Razzien am Dienstag überhaupt stattfinden. "Und demzufolge müssen auch in Zukunft weitere Verbote ausgesprochen werden. Wenn man ähnlich agieren möchte", sagt Neumann.

