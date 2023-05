"Mir wurde schnell beigebracht: Das, was Du daheim sagst und das, was in den Zeltlagern besprochen wird, das sagst Du nicht weiter." Folge eins der "Geständnisse eines Neonazis" folgt "Michael" durch Kindheit und Jugend – bis zur vollständigen Radikalisierung innerhalb der rechten Szene.



"Michael" wächst in zwei Welten auf: Er ist ein "normales" Schulkind, aber auch Enkel eines NS-Wehrmachtssoldaten. Gemeinsam mit seinem Großvater verbringt er die Sommer in völkischen, nationalsozialistisch ausgerichteten Ferienlagern. Dort sei er "quasi groß geworden. Mit fünf, sechs Jahren ging das los."



Er lernt den Umgang mit Waffen, erfährt "Gesinnungsschulungen": "Mir wurde schnell beigebracht: Das, was du daheim sagst und das, was in den Zeltlagern besprochen wird, das sagst du nicht weiter." Für Journalistin Andrea Röpke klingen seine Schilderungen authentisch: "Wir haben das erlebt. Allen rechten Lagern dieser Art ist es eigentlich gemein, dass Kinder als Allererstes lernen: Wer sind die Feinde? Wer bedroht uns?"



Jahr für Jahr verschmilzt "Michael" mehr mit der rechtsmilitanten Szene. Als junger Mann ist er bereits strammer Kamerad. Vorangetrieben wird seine Sozialisierung durch Rechtsrock: "Dieses Gefühl, auf einem Konzert zu stehen, wo um dich herum alle das Gleiche brüllen, alle das gleiche Gefühl haben und diese Kraft erzeugen: Das ist mega geil", schildert "Michael".



"Die extreme Rechte funktioniert nicht ohne Musik. Die extreme Rechte ist die Rechtsrockszene und umgekehrt", ordnet Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ein.



Mit Mitgliedern heute teils verbotener rechter Verbindungen fährt "Michael! später zu geheimen Schießtrainings. Immer präsent: der Gedanke an den "Tag X", den vermeintlichen Tag des Systemzusammenbruchs in Deutschland…





Zu sehen ist "Geständnisse eines Neonazis" als Dreiteiler à je 30 Minuten ab 8. Mai 2023 in der ZDF-Mediathek und als Zweiteiler am 10. und 17. Mai im linearen TV. Zudem sind Veröffentlichungen für "frontal" sowie "ZDFheute" geplant.