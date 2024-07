Türkische Rechtsextremisten: Wie "Graue Wölfe" Kritiker jagen

Immer wieder bedrohen Graue Wölfe auch hierzulande christlichen Minderheiten aus der Türkei , da im Jahr 1915 im Osmanischen Reich ein Völkermord an Armeniern, Assyrern, Aramäern und Pontos-Griechen verübt wurde, der vom Nachfolgestaat Türkei geleugnet wird.Auch der Konflikt um die Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan, der im September 2020 neu entflammt war, hat den Hass auf Armenier neu angeheizt. In Frankreich zogen am 29. Oktober mehr als 200 Anhänger der Grauen Wölfe durch die Innenstadt Dijons, riefen "Allahu Akbar" und machten Jagd auf Armenier. Die Aktion war sogar vorher in sozialen Netzwerken angekündigt worden. Um der christlichen Minderheit zu demonstrieren, dass man an ihrer Seite stehe und sich für ihren Schutz einsetze, wurden die Grauen Wölfe in Frankreich verboten.Danach wurden auch armenische Familien in Deutschland mit dem Tod bedroht. "Wir stehen zu unseren Brüdern aus Aserbaidschan und wir werden nicht zulassen, dass ungläubige Hunde Armeniens in Deutschland in Frieden leben", heißt es in dem Brief. "Wir kennen euch, wir wissen, wo eure Kinder sind, Tag und Nacht."