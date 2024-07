Maaßen bestätigt Gespräche mit Weidel

Viele krasse Brüche also in Maaßens Leben in den vergangenen Jahren. Eine Konstante aber scheint es zu geben: die Nähe zur AfD, die Alice Weidel ebenfalls bestätigt: "Selbstverständlich gehört es zur Aufgabe von Frau Dr. Weidel, sich als Parteivorsitzende mit Meinungsbildnern in unserem Land zu treffen. Dazu gehört auch Herr Dr. Maaßen. Selbstverständlich vertritt sie dabei stets die Interessen der AfD und das Ziel eines positiven politischen Wandels in Deutschland", lässt sie dem ZDF-Hauptstadtstudio durch ihren Sprecher ausrichten.