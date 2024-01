Verfassungsschutz: Maaßen als Rechtsextremist abgespeichert

Maaßen war von 2012 bis 2018 Präsident des BfV. Der heute 61-Jährige kündigte als Vorsitzender der rechtskonservativen Werteunion die Umwandlung des Vereins in eine Partei an. Die neue Partei, die sich selbst als "konservativ-liberal" bezeichnet, will bereits bei Wahlen in diesem Herbst antreten.