Maaßen schließt Zusammenarbeit mit AfD nicht aus

Maaßen berichtet von 500 Aufnahmeanträgen in den ersten Stunden nach Parteiankündigung (Archivbild).

Der frühere Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen hat eine Zusammenarbeit seiner geplanten Partei mit der AfD nicht ausgeschlossen. "Wir reden mit allen, von links bis rechts", sagte der Chef der konservativen Werteunion dem Sender Welt TV. Maaßen begründete die Pläne zur Umwandlung der Werteunion in eine eigene Partei mit dem Kurs der CDU-Führung unter Friedrich Merz

"Ich bin einer, der keine Brandmauer kennt", sagte Maaßen in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Cicero".

Im Streit um Äußerungen von Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen hat sich der CDU-Bundesvorstand einstimmig für eine Entziehung der Mitgliedsrechte Maaßens ausgesprochen. 13.02.2023 | 2:35 min

AfD und Wagenknecht: Maaßen sieht Unterschiede auf Lösungsebene

Ob es zu einer Verständigung komme sei aber offen, sagte Maaßen Welt TV am Donnerstagabend weiter. Die AfD und auch Sahra Wagenknecht würden "einfach frank und frei die Probleme, die wir in Deutschland haben, aussprechen". Aber auf der Lösungsebene gebe es erhebliche Unterschiede.

Maaßen berichtet von 500 Aufnahmeanträgen

Unter der Voraussetzung, dass die Mitglieder der Werteunion am 20. Januar in Erfurt zustimmen, wird es nach den Worten Maaßens mit der Parteigründung "relativ schnell gehen". Dann werde es innerhalb von einigen Wochen einen Gründungsparteitag geben und darauf folge die Anmeldung beim Bundeswahlleiter. Die Strukturen der Werteunion stünden in den Ländern bis hin zur Bezirks- und Kreisverbandsebene, sagte Maaßen Welt TV.