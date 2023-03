Schöffinnen und Schöffen sitzen auch in besonders heiklen Verfahren - so wie Gitta K. am Landgericht Erfurt. In einem ihr zugelosten Fall ging es um mutmaßliche Schlepper. Doch an K.s Befangenheit gab es Zweifel: Sie hatte im November eine Demo mit dem Who-is-Who der rechtsextremen Szene angemeldet und an einem NPD-Treffen teilgenommen. Aufgefallen war das erst Journalisten - nicht der Kommune, die K. auf die Wahlliste gesetzt hatte. Wie ein Gerichtssprecher ZDFheute sagte, sei ihre Tätigkeit ausgesetzt, bis das Oberlandesgericht über ihre Eignung entschieden hat.