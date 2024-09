Diskriminierung: Beauftragte fordern mehr Schutz

"Was tut Deutschland, um mich und meine Familie zu schützen?" Es sei eine Frage, die sich viele Menschen stellten, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, bei der Vorstellung des Lageberichts zur "Diskriminierung in Deutschland".

Ataman: Immer mehr Ratsuchende

Aber längst nicht allen, die eindeutig benachteiligt worden sind, hilft das geltende Antidiskriminierungsrecht. So schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht vor Diskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeit. Wenn also eine Fluggesellschaft in Deutschland Israelis nicht mitnehmen will, dann nützt das AGG nichts. Auch wer bei der Wohnungssuche rassistisch diskriminiert wird, dem hilft das Gesetz oft nicht: Private Kleinvermieter sind da nämlich ausgenommen.