ZDF in Rostock: Lichtenhagen im Schatten der Vergangenheit?

Rostock-Lichtenhagen wird wohl für immer mit den Gewalttaten gegen Asylsuchende und ehemalige Vertragsarbeiter verknüpft sein. Die Quartiersmanagerin wünscht sich einen Umbruch. 26.07.2023 | 3:38 min

Zwanzig Fahrradminuten von der Ostsee entfernt liegt Rostock-Lichtenhagen . Knapp 14.000 Menschen wohnen in diesem Stadtteil der Hansestadt. Auf dem Boulevard ist wenig los. Zwischen den sanierten 70er-Jahre Springbrunnen und sechsgeschossigen Häusern habe sich früher das Leben abgespielt, heute fehle es an schönen Angeboten, sagt Lisa Radl. Die 28-Jährige ist seit zwei Jahren die Quartiersmanagerin.

Den Boulevard wiederzubeleben, ist auf jeden Fall so ein Kernpunkt der Aufgabe hier.

Quartiersmanagerin im Gespräch mit Einwohnern

In Bayern aufgewachsen, kam sie für ihr Studium nach Rostock. Sie hat sich einiges vorgenommen. Auf dem Boulevard bleibt sie vor einer kleinen Lagerhalle stehen, kommt mit der 83-jährigen Rosemarie Kindt ins Gespräch.

Anstelle der Lagerhalle wünscht sie sich ein Café, denn sie wohne gleich um die Ecke. Verständlich, sagt Lisa Radl, doch vieles sei in Privateigentum. "Und wir haben ja in Lichtenhagen einen Leerstand von 0,8 Prozent. Andere Gebäude, um ein Café oder ein kleines Restaurant in den Stadtteil zu holen, die gibt es leider auch nicht. Aber wir geben nicht auf, probieren es weiter", und dann lächelt sie.