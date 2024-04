Biden witzelt bei Correspondents' Dinner über Trump

So witzelte er unter anderem über den Strafprozess gegen den 77-jährigen Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels. "Donald hatte in letzter Zeit ein paar harte Tage. Man könnte sagen: stürmisches Wetter", sagte Biden in Anspielung auf Daniels' Vornamen. ("Stormy" ist auch das englische Wort für "stürmisch".)