Joe Biden: Was zu seinem Gesundheitszustand bekannt ist

Wie steht es um die Gesundheit von Joe Biden? Die Debatte um seine Eignung für das Präsidentenamt hält an. Sein Arzt und seine Sprecherin haben einige Details öffentlich gemacht.

Was wir über Joe Bidens Gesundheit wissen

Die Zweifel an der Gesundheit des US-Präsidenten Joe Biden bleiben. Quelle: AFP

US-Präsident Joe Biden steht weiter unter Druck: Die Bedenken bezüglich seines Alters (81), seiner Gesundheit und seiner Regierungsfähigkeit flauen nicht ab.

Bidens Arzt Kevin O'Connor gab am Montagabend (Ortszeit) seinen ersten Kommentar seit dem für Biden desaströsen TV-Duell ab. Vor der Presse hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, zuvor Schwierigkeiten dabei, auf Fragen zur Gesundheit ihres Chefs einzugehen.

Wie oft wird Biden von einem Arzt untersucht?

Jean-Pierre zufolge unterzieht sich Biden umfangreichen jährlichen Untersuchungen. Bidens medizinische Abteilung befinde sich "nur einen Katzensprung von der Residenz" im Weißen Haus entfernt, sagte sie. "Zweimal pro Woche" gebe es einen "mündlichen Check-in" zwischen Biden und dessen Arzt, während der Präsident Sport treibe, sagte Jean-Pierre.

Verwirrung hatte es darüber gegeben, ob Biden nach der TV-Debatte seinen Arzt wegen einer Erkältung aufsuchte. Das Weiße Haus teilte zunächst mit, es habe keine Untersuchung gegeben. Später hieß es, es sei zu einem "kurzen mündlichen Check-in" gekommen. Dabei sei festgestellt worden, dass keine richtige Untersuchung nötig sei.

War der Präsident bei einem Neurologen?

Biden habe "drei Mal einen Neurologen gesehen", sagte Jean-Pierre. "Nicht mehr als das." Es fiel im Rahmen des Pressebriefings auf, dass sie an 17 verschiedenen Stellen die Worte "drei Mal" wiederholte.

Jean-Pierre berichtete, die drei Treffen mit einem Neurologen seien im Zusammenhang mit den jährlichen Untersuchungen Bidens erfolgt. Sie sagte nicht, wo der Arzttermin stattgefunden habe - ob im Walter Reed National Military Medical Center oder woanders. "Ich habe mit Blick auf den Ort nichts zu sagen", erklärte sie.

Gibt es Anzeichen für die Parkinsonkrankheit oder andere neurologische Krankheiten?

Laut einem Bericht zur jüngsten Untersuchung des Präsidenten vom Februar wurden keine solchen Anzeichen gefunden.

Darin heißt es, dass "eine äußerst detaillierte neurologische Untersuchung" die Feststellung zulasse, dass es keine Hinweise auf einen Schlaganfall , Multiple Sklerose oder Parkinson gebe. Es seien keine "motorischen Schwächen" festgestellt worden. Der von O'Connor verfasste Bericht teilt mit, dass bei Biden "exzellente feinmotorische Geschicklichkeit" zu erkennen sei.

Warum hat ein Parkinson-Spezialist das Weiße Haus besucht?

Dem Besucherverzeichnis ist zu entnehmen, dass Kevin Cannard, ein Neurologe, der zur Parkinsonkrankheit geforscht hat, zwischen Juli 2023 und März 2024 acht Mal im Weißen Haus war. Sprecherin Jean-Pierre wollte den Namen des Arztes nicht bestätigen oder sagen, weshalb er das Weiße Haus aufgesucht habe. Dabei führte sie Gründe der Sicherheit an. Sie sagte, in der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses werde nicht nur der Präsident behandelt und verwies auf "tausende Militärangehörige", die sich dort aufhielten.

Noch am Montag veröffentlichte O'Connor einen Brief, in dem er bestätigte, dass der Neurologe Cannard Biden bei dessen drei jährlichen Untersuchungen seit seinem Amtsantritt untersucht habe. Doch die meisten Besuche Cannards im Weißen Haus hätten mit seiner Rolle als Spezialist zu tun gehabt, der für die medizinische Abteilung des Weißen Hauses zuständig sei. Seit mehr als einem Dutzend Jahre behandele Cannard im Weißen Haus Patienten wegen verschiedener neurologischer Probleme.

Laut Besucherverzeichnissen hatte Cannard auch während der Präsidentschaft von Barack Obama das Weiße Haus aufgesucht, Gleiches gilt für die Amtszeit von Donald Trump , während der vom Weißen Haus keine Besucherverzeichnisse veröffentlicht wurden, wie eine Gewährsperson sagte.

Cannard traf sich im Januar mit Bidens Leibarzt in einer Klinik des Weißen Hauses - mehrere Wochen vor der jährlichen Untersuchung des Präsidenten im Februar. O'Connor bekräftigte in seinem Brief, dass bei dieser Untersuchung keine Anzeichen für eine neurologische Krankheit entdeckt worden seien. Er ließ wissen:

Präsident Biden hat außerhalb seiner jährlichen Untersuchung keinen Neurologen gesehen. Kevin O'Connor, Arzt von US-Präsident Biden

Könnte Biden alle medizinischen Unterlagen zu ihm veröffentlichen?

Jean-Pierre sagte, Biden habe bereits "einen umfassenden medizinischen Bericht, der ziemlich detailliert ist", an die Öffentlichkeit gegeben. Das stehe im Einklang mit dem, was die Ex-Präsidenten Obama und George W. Bush zur Verfügung gestellt hätten.

Der frühere US-Senator John McCain, der im Alter von 71 Jahren 2008 für die Präsidentschaft kandidierte, überließ Journalisten mehr als 1.100 Seiten seiner medizinischen Unterlagen. Damals wäre McCain die älteste Person gewesen, die jemals in den USA zum Präsidenten gewählt wurde. Er verlor die Wahl, Obama gewann.