"Fremdenfeindlich": Tokio verärgert über Biden-Aussage

Die Regierung in Tokio hat mit Unverständnis auf die Äußerung von US-Präsident Joe Biden reagiert, Japan sei ebenso "fremdenfeindlich" wie China und Russland . Es sei "unglücklich, dass Kommentare abgegeben wurden, die nicht auf einem korrekten Verständnis der japanischen Politik beruhen", hieß es am Samstag in einer Erklärung.