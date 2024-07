Biden zu TV-Debakel: Übermüdet nach Reisen

Er sei kurz vor der TV-Debatte faktisch mehrmals um die Welt, was "nicht sehr klug" gewesen sei. "Ich habe nicht auf meine Mitarbeiter gehört und wäre auf der Bühne fast eingeschlafen". Das sei zwar keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, so der 81-Jährige.

Viel gereist

Biden reiste im vergangenen Monat zweimal innerhalb von zwei Wochen nach Frankreich und Italien. Er flog über Nacht vom G7-Gipfel im italienischen Bari zu einer Spendenveranstaltung mit Ex-Präsident Barack Obama in Los Angeles am 15. Juni, bevor er am nächsten Tag nach Washington zurückkehrte. Anschließend verbrachte er sechs Tage in Camp David, um sich auf die Debatte am 27. Juni vorzubereiten.