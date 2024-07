USA: Der Nato-Gipfel 2024 in Washington

Mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum beginnt am Dienstag der dreitägige Nato-Gipfel in Washington. Das Hauptthema des Treffens dürfte die Unterstützung für die Ukraine sein.

Es ist schon die dritte Frage, die der Nato-Generalsekretär dazu bekommt. Ob er wirklich glaube, wird Jens Stoltenberg auf seiner Vor-Gipfel-Pressekonferenz am Freitag gefragt, dass US-Präsident Joe Biden fit genug sei, um die größte Atommacht der Welt zu führen - und damit die Nato?

Und so bleiben die Zweifel an Bidens Fitness unkommentiert. Es sind längst nicht die einzigen, die das Gipfeltreffen der größten Militärallianz der Welt in dieser Woche bestimmen werden.