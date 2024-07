Orbanbei Putin: Warum Ungarns Staatchef nach Moskau reist

Für Wladimir Putin kommt dieser Besuch - der erste Moskau-Besuch eines EU-Regierungschefs seit April 2022 - wie gerufen. Einerseits profitiert er außenpolitisch von Viktor Orbans Auftritt in Moskau. Denn dass der Regierungschef Ungarns, das erst in dieser Woche den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat, den russischen Präsidenten trifft, ist weder mit Brüssel abgesprochen noch in dessen Sinne. Neue Risse also in der ohnehin bröckelnden Einigkeit der EU - das dürfte Russlands Machthaber Putin gefallen.