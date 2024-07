SCO-Staaten: Putin und Xi vertiefen Anti-Westen-Bündnis

In Kasachstan treffen sich Staatschefs, um ihr Gegengewicht zum Westen zu stärken. Russland und China geben beim Gipfel der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit" den Ton an.

Beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Kasachstan haben der chinesische Präsident Xi Jinping und sein russischer Kollege Wladimir Putin ihr Bündnis als Gegengewicht zur westlichen Welt bekräftigt.

Xi rief die Teilnehmer zum Abschluss des Treffens in Astana am Donnerstag dazu auf, sich "gegen Einmischung von außen zu wehren". Putin betonte, "neue Zentren" politischer und wirtschaftlicher Macht seien auf dem Vormarsch.

Xi forderte die Mitgliedstaaten auf, sich gegenseitig zu "unterstützen, uns um die Belange des anderen zu kümmern (...) und die Zukunft und das Schicksal unserer Länder sowie den Frieden und die Entwicklung in der Region fest in die eigenen Hände nehmen". Es sei von "entscheidender Bedeutung", dass die SCO "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehe.

Putin begrüßt Aufnahme von Belarus in SCO-Gruppe

Putin sagte, die "multipolare Welt" sei nunmehr "Realität". Zudem begrüßte er die Aufnahme des russischen Verbündeten Belarus in die Gruppe. Die von Moskau und Peking geführte Staatengruppe hatte Belarus' Beitritt zuvor im Onlinedienst Telegram bekanntgegeben. Minsks Aufnahme war im vergangenen Jahr bei einem von Indien organisierten virtuellen Gipfel der Organisation beschlossen worden.

In Kasachstan kamen zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit unter anderem Putin und Xi zusammen. Was steckt hinter dem Treffen? Die Analyse bei ZDFheute live.

Dazu kommen 14 sogenannte Dialogpartner, wie das Nato -Mitglied Türkei und mehrere Golfstaaten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm auch an dem Gipfel in Kasachstan teil.

SCO-Staaten fordern mehr Einfluss auf globale Sicherheit

In einer gemeinsamen Erklärung, die der Kreml veröffentlichte, verwies die Gruppe auf die "tektonischen Verschiebungen in der globalen Politik" und forderte eine größere Rolle der SCO in Belangen der globalen und regionalen Sicherheit.