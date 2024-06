"Europäische Patrioten": Orbans "Trägerrakete"

Orban ist der Einzige der drei in Regierungsverantwortung. Die anderen beiden machen sich Hoffnungen darauf: Herbert Kickl will im September "Volkskanzler" von Österreich werden, seine FPÖ liegt in Umfragen seit Monaten stabil vorn mit bis zu 30 Prozent. Er wird es schwer haben Koalitionspartner zu finden. Da hilft es, das Image auf internationaler Bühne aufzupolieren. Zumal er heute in Wien das Lieblings-Selbstbild der Österreicher pflegen konnte: das vom "Brückenbauer", vom internationalen Vermittler - das sei Österreich wegen seiner immerwährenden Neutralität.