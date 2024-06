EU-Parlament: Orban und Kickl planen Rechtsaußenbündnis

Bündnis benötigt weitere Unterstützung

Die Gruppierung "Patriots for Europe" ("Patrioten für Europa") zwischen der ungarischen Regierungspartei Fidesz, der österreichischen FPÖ und der tschechischen ANO solle bald weitere Mitglieder bekommen und zur "größten Fraktion der rechtsgerichteten Kräfte Europas" aufsteigen, sagte der Fidesz-Chef gemeinsam mit Herbert Kickl (FPÖ) und Tschechiens Ex-Premier Andrej Babis (ANO) am Sonntag in Wien.

Für die Bildung einer Fraktion wären Abgeordnete aus mindestens vier weiteren EU-Staaten nötig. Ob auch die AfD Teil der "Patriots for Europe" wird, lässt deren Delegationsleiter gegenüber ZDF frontal offen. René Aust sagte am Sonntag auf dem AfD-Parteitag in Essen: "Es ist alles im Fluss. Es werden spannende zwei Wochen." Am 16. Juli konstituiert sich das EU-Parlament, bis dahin sollten die Fraktionen gebildet sein.