RN in Frankreich: Ist die AfD der rechten Partei zu radikal?

Da war noch alles gut: AfD-Chef Chrupalla, der Vorsitzende der Partei Chega in Portugal und Le Pen vom RN in trauter Einigkeit

"Die AFD steht alleine rechts außen in der Ecke und keiner will etwas mit ihr zu tun haben", so Ulf Roeller zum Ausschluss der AfD-Mitglieder aus der ID-Fraktion im EU-Parlament.

24.05.2024 | 1:40 min