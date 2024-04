Correctiv-Recherche zu Geheimtreffen: Bilanz nach drei Monaten

Nach der Correctiv-Enthüllung hatte das Thema Rechtsextremismus im ZDF-Politbarometer (02.02.2024) stark an Bedeutung gewonnen. Bei der offenen Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland nannten 20 Prozent das Thema "AfD/Rechte". Es lag damit auf Platz zwei, knapp hinter "Asyl/Zuwanderung/Integration". Im Januar wurde das Thema "AfD/Rechte" nur von sechs Prozent der Befragten als dringlichstes Thema genannt.Bereits in den nachfolgenden ZDF-Politbarometer-Auswertungen verlor das Thema aber wieder an Bedeutung. Im Politbarometer vom 22.03.2024 belegte das Thema mit zehn Prozent Platz sieben.Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de