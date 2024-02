Streit um Potsdamer Treffen: Weidel schickt Brief an Le Pen

Alice Weidel traf sich mit Marine Le Pen in Paris. In "Berlin direkt" geht es um die Frage, wohin Weidel die AfD steuert. 25.02.2024 | 3:58 min

Ein "herzlicher Empfang" sei es gewesen, den man ihr bereitet habe, schwärmte Alice Weidel vergangenen Dienstag auf X nach einem Treffen mit der französischen Rechtsaußen-Politikerin und Fraktionsvorsitzenden des "Rassemblement National" Marine Le Pen in Paris. "Es war mir dabei auch ein Anliegen, das medial verzerrte Bild über die Migrationspolitik der AfD einzuordnen", so Weidel anschließend gegenüber dem ZDF.

Rund zweieinhalb Stunden lang hatte Weidel mit Le Pen in einem italienischen Restaurant in der französischen Hauptstadt zusammengesessen. Zentrales Thema bei Risotto und Tiramisu: Das Geheimtreffen von Potsdam vergangenen November.

Die AfD wird als rechts-extremistischer Verdachtsfall geführt, die Landesverbände in Sachsen und Thüringen sind sogar als gesichert rechts-extremistisch eingestuft. Das könnte auch bald für die bundesweite Partei gelten. 26.02.2024 | 1:59 min

"Remigration": Le Pen forderte Distanzierung von Weidel

Offensichtlich aber scheinen Erklärungsversuche der unter Druck geratenen AfD wie der, es handle sich um eine mediale Verzerrung, bei Le Pen nicht so recht zu verfangen: Wenige Tage später forderte Le Pen von Weidel, sich vom Begriff "Remigration" zu distanzieren. Nun hat Weidel einen Brief nach Paris geschickt, der dem ZDF vorliegt.

Weidel: Keine Distanzierung von umstrittenem Begriff

Was Weidel in diesem Brief nicht tut: auf die zentrale Forderung Le Pens eingehen und sich vom Remigrations-Begriff distanzieren. Das kann sie de facto auch gar nicht, denn das wäre nichts anderes als eine Absage der zentralen Programmatik der AfD.

In Potsdam soll es um "Remigration" gegangen sein. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Wissenschaft und bedeutet dort die freiwillige Rückkehr oder Rückwanderung ins Herkunftsland. Seit geraumer Zeit besetzen rechte bis rechtsextreme Parteien den Begriff - und fassen ihn als "Versprechen" auf, wie es der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer auf X formulierte: "Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen."

Die AfD erhebe den Anspruch den Journalismus durch ihre PR zu ersetzen zu wollen, so Politikberater Johannes Hillje. Die Partei erreicht dabei vor allem ein junges Publikum. 19.02.2024 | 2:55 min

Zahlreiche Demonstrationen nach Potsdamer Treffen

In Potsdam jedoch sollen sehr viel weitergehende und verfassungswidrige Pläne besprochen worden sein. Man soll über "drei Remigrationszielgruppen" geredet haben: von Geflüchteten, von Ausländern - und von "nicht assimilierten eingebürgerten Staatsbürgern". Also von Deutschen. Pläne, die an die Nazi-Zeit erinnern. Das Schlagwort "Deportation" macht die Runde. Seitdem gehen deutschlandweit Millionen Menschen auf die Straße und demonstrieren für die Demokratie - und gegen die AfD.

"frontal" berichtete über ein Treffen in Potsdam, bei dem über Abschiebungen von Migranten gesprochen wurde. Für ein Mitglied der CDU Potsdam hat das jetzt Konsequenzen. 13.02.2024 | 1:25 min

Nach Geheimtreffen: Weidel entließ Referenten

Weidel in Brief: Übersetzung von Begriffen schwierig

In ihrem Brief an Le Pen macht Weidel nun Übersetzungsprobleme geltend: "Die unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe oder vielmehr die Übersetzungen in die jeweiligen Sprachen machen auch die Erklärungen für ausländische Journalisten schwierig", schreibt sie.